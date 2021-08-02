شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والسولية يستعدان لمواجهة وادى دجلة فى الدوري بـ"رحلة صيد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي وزميله عمرو السولية فترة الراحة التى حصل عليها لافريق بعد مباراة أسوان الخميس الماضى، وقاما بنزهة صيفية مارسا فيها هواية الصيد على الشواطئ المصرية.



عمرو السولية وعلى معلول

ونشر على معلول عبر حسابة على إنستجرام، صورا من النزهة الصيفية، ظهر فيها برفقة عمرو السولية وأطفالهما، وهم يستمتعون بالماء وممارسة الصيد، وبدت الابتسامة تملئ وجوههم.



عمرو السولية وعلى معلول



عمرو السولية وعلى معلول

وداعب عمرو السولية زمليه على معلول، وعلق على المنشور:"أنت سمكة وأنا سمكة".

ويعود فريق الكرة بالنادى الأهلي، للتدريبات عصر اليوم الإثنين، بعد راحة 72 ساعة حصل عليها عقب مباراة أسوان الخميس الماضي التى أقيمت الخميس الماضي وأنتهت بفوز الأهلي 3-1 ، ويخوض الأهلي مران اليوم استعداداً لمباراة دجلة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



عمرو السولية وعلى معلول



عمرو السولية وعلى معلول

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.

وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.