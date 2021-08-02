شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: مباراة ألمانيا عنق زجاجة وأملنا كبير فى حصد ميدالية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبده عبد الوهاب، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، أن الآمال باتت مرتفعة جداً فى منتخب كرة اليد، والذى يواجه نظيره الألمانى فى ربع نهائى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وقال عبد الوهاب فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020"، لاعبونا على أتم استعداد، ويعرفون أن المباراة القادمة هى عنق زجاجة، كل المنتمين لأسرة كرة اليد لديهم تفاؤل بحصولنا على ميدالية، الفريق الألمانى على مستوى عال، ولكننا أثبتنا أن المنتخب الوطنى مكانه بين الكبار، وسنكون أول فريق جماعى يصل إلى نصف النهائى فى طوكيو 2020".

وأضاف عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، الفريق الألمانى لديه قدرات بدنية كبيرة جداً، والأجنحة ستكون مفتاح الفوز بالنسبة لنا، كما يمتلك وسط ملعب قوى وحارس مرمى مميز جداً، ويجب أن نستغل الدقائق الأولى فى التسجيل حتى لا نمنحه الثقة، وهذه المباراة صعبة جداً لن تحسم إلا فى النهاية وأعتقد ستنتهى بفارق هدف.

وأشار إلى أن المباراة فى الملعب لن يتحكم فيها فريق من البداية ولكنها ستستمر حتى الدقائق الأخيرة بتكافؤ، وهذه البطولة شهدت أداءً مميزاً جداً من ثنائى حراس مرمى المنتخب، ولكن ننتظر منهم الأفضل أمام ألمانيا، لأن كل هذا التعب يتوقف على نتيجة مباراة ألمانيا، وأتمنى أن نسعد مصر.

وتابع عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، "المنتخب الفرنسى لا يقل قوة عن الدنمارك، وحال تأهلنا سنواجهه، ولكننا خضنا مباراة ودية مع فرنسا قبل البطولة، كانت على أعلى مستوى وكنا متعادلين حتى اللحظات الأخيرة، وهذا الجيل اجتهد ويستحق أن يحصد ميدالية".