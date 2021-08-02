شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى عمل جهاز شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

وينص العقد فى اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل حتى لو حقق الفريق ميدالية فى أولمبياد طوكيو، لعدم وجود أى مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.

ووصلت، فجر اليوم، بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة، على متن طائرة عادية، حيث تواجدت بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة القاهرة.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.

حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب استراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام اسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.

وسجل المنتخب الأولمبي فى البطولة هدفين فى مرمى أستراليا، بينما تلقت شباكه هدفين أيضا من الأرجنتين والبرازيل.