شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار وهداية ملاك يرفعان شعار "الوطنية لا تقدر بثمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل عصر الاحتراف وغلبة المادة فى مجال الرياضة، يتجه بعض اللاعبين إلى وضع عنصر الربح هدفا أساسيا فى مسيرتهم الرياضية لتأمين مستقبلهم، وهو ما اعتمدت عليه بعض الدول فى اتباعها لسياسة التجنيس من أجل الحصول على أبطال جاهزين لحصد الميداليات من أصحاب المهارات من جنسيات أخرى.

نايل نصر وهداية ملاك

هداية ملاك بطلة التايكوندو ونايل نصار بطل الفروسية رفعا شعار "الوطنية لا تقدر بثمن"، رافضين كل المغريات المادية، بهدف رفع العلم المصرى فى الساحات الدولية مدافعين عن اسم مصر فى الساحات الرياضية.

هداية ملاك البطلة المتوجة ببرونزيتي ريو دي جانيرو وطوكيو 2020، تمتلك جواز سفر أمريكى، وعلى الرغم من تواجد أسرتها فى أمريكا، إلا أنها رفضت تمثيل أى دولة أخرى غير مصر، بل وفازت على لاعبة أمريكا في مباراة الميدالية البرونزية.

نايل نصار يحمل الجنسية المصرية والأمريكية

مارس نايل نصار عدة رياضات فى الطفولة، مثل كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل، ودرس نايل نصار الاقتصاد والإدارة فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ورغم امتلاكه الجنسية الأمريكية إلا أنه قرر اللعب باسم مصر رافضاً كل المغريات، نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991، ويبلغ من العمر 30 عاما من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

نايل نصار يرتبط بابنة بيل جيتس

يرتبط نايل نصار بابنة أغنى رجل في العالم الملياردير بيل جيتس، حيث تمت الخطبة العام الماضى، وأصبح اللاعب حديث ومحور اهتمام الجميع والاسم الأكثر بحثًا فى مصر بعدما ارتبط اسمه بجينيفر كاثرين ابنة جيتس.

بيل جيتس يدعم نايل نصار

وحرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس على دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

نايل نصار يجيد 4 لغات

ولد نايل نصار لأب و أم مصريين من محافظة المنوفية، انتقل نايل نصار مع أسرته إلى الكويت فى سن الخامسة، كان يعيش نايل نصار مع أسرته في الكويت حتى انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، يجيد نايل نصار 4 لغات هي العربية و الإنجليزية والفرنسية والألمانية.