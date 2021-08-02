شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة ضمن 13 لعبة مصرية ودعت الأولمبياد.. تعرف على أبرز النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم تنس الطاولة لقائمة الألعاب المصرية التى ودعت أولمبياد طوكيو 2020، والتى يبلغ عددها 13 لعبة حتى الآن، وهى: القوس والسهم - الريشة الطائرة - الملاكمة - السلاح - كرة القدم - الجودو - التجديف - السباحة - الشراع - التايكوندو - التنس - تنس الطاولة – الترايثلون.

ورغم وداع الأولمبياد دون حصد ميدالية، إلا أن التنس المصري ودع طوكيو مرفوع الرأس بأداء مشرف، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه عمر عصر في منافسات فردي الرجال ليحتل المركز الخامس، بالإضافة إلى صعوبة القرعة.

وتضم بعثة تنس الطاولة كلا من: دينا مشرف، فرح عبدالعزيز، يسرا حلمي، وهنا جودة لاعبة احتياطية في منافسات السيدات.

فيما تضم بعثة الرجال كل من: عمر عصر، أحمد على، خالد عصر، ومحمد البيلي لاعبًا احتياطيًا.

وجاءت نتائج المصريين في تنس الطاولة كالتالي:

- المركز الـ 5 لعمر عصر في فردي الرجال "ربع نهائي"

- المركز17 لدينا مشرف في فردي السيدات "دور الـ 32"

- الزوجي المختلط : دور الـ 16

- منتخب الرجال : دور الـ 16

- منتخب السيدات : دور الـ 16

- أحمد صالح : دور الـ 64 في فردي الرجال

- يسرى حلمي : الدور الأول في فردي السيدات