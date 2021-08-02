مهاب مهيمن يتأهل لمنافسات نصف نهائي الغطس بأولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري مهاب مهيمن إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

وحقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6

وأنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8

كما أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة ووصل للمركز السادس بـ إجمالي 223 نقطة.

أنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة

وأنهى مهاب مهيمن الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.

تأهل البطل المصري مهاب مهيمن، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد انهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.