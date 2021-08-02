شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجمل بعد وداع الأولمبياد: تأخير وصولنا لطوكيو أثر على تأقلمنا مع الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى الجمل بطل ألعاب القوى، عن حزنه الشديد عقب خروجه من تصفيات رمي المطرقة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، طوكيو، حيث سجل الجمل 13ر72 مترا في المحاولة الأولى ثم سجل 76ر72 مترا في المحاولة الثانية و85ر71 مترا في المحاولة الثالثة ليحتل المركز الحادي عشر ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات، ويحتل بذلك المركز الـ23 في الترتيب العام ليودع المنافسات.

وأكد الجمل، أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للاستعداد في اليابان قبل انطلاق المنافسات، وقال الجمل في تصريحات صحفية: لم أتوقع الخسارة لكن الأجواء التي نتدرب فيها لعبت دوراً كبيراً، لم نحظى بفرص الدخول في معسكر، رغم أنه كان من المفترض أن يقام معسكر لنا في اليابان، والأجواء مختلفة عن مصر، ونسبة الرطوبة هنا عالية للغاية ونسبة الأكسجين أقل.

وأضاف: جئنا قبل أسبوع واحد من بدء المنافسات، لم نحظى بفرصة الدخول في معسكر، في الوقت الذي تواجد فيها منافسون آخرون هنا قبل شهر من بداية المنافسات للتأقلم على الأجواء والتدريب لوقت كاف هنا، وهو ما سبب لنا مشكلة خاصة فيما يتعلق بالساعة البيولوجية.