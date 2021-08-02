أولمبياد طوكيو- قوى: البورتوريكية كاماتشو-كوين تحرز ذهبية 100 م حواجز

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طوكيو: أحرزت البورتوريكيّة جاسمين كاماتشو كوين ذهبية سباق 100 م حواجز في رياضة ألعاب القوى، ضمن الألعاب الأولمبيّة المقامة في العاصمة طوكيو، لتستمر عقدة الأميركيّة كندرا هاريسون مع البطولات الكبرى.

وسجّلت كاماتشو كوين البالغة 24 عامًا 12.37 ثانية، مانحة بلادها ثاني ذهبيّة في تاريخها والأولى في ألعاب القوى، أمام حاملة الرقم العالمي هاريسون (12.52 ث) والجامايكيّة ميغان تابر (12.55 ث).

وانطلقت البورتوريكيّة التي سجلت 12.26 في نصف النهائي، بسلاسة مستلمة الصدارة بعد 30 مترًا ولم تتخلّ عنها حتى خط الوصول أمام هاريسون زميلتها السابقة في جامعة كنتاكي.

وعاشت كاماتشو كوين، المولودة في الولايات المتّحدة، موسمًا رائعًا، إذ حقّقت الآن 16 فوزًا في 17 سباقًا، علمًا بأنّها أخفقت في نصف نهائي ريو 2016 لاصطدامها بأحد الحواجز وعانت بعض الإصابات في السنوات الأربع الأخيرة.

هاريسون صائمة

من جهتها، لا تزال هاريسون صائمة في البطولات الكبرى، فقد عجزت عن التأهّل إلى ريو 2016 لفشل صادم في التصفيات بعد أن حطّمت الرقم القياسي العالمي، ثم حلّت رابعة في مونديال لندن 2017.

وفي مونديال الدوحة 2019، اكتفت بفضيّة وراء مواطنتها المفاجأة نيا آلي الغائبة عن الألعاب الحاليّة، بعد أن رزقت بمولود ثالث من شريكها العدّاء الكندي أندر يدو غراس.

كما غابت عن النهائي الحالي حاملة اللقب الأميركيّة بريانا ماكنيل، لإيقافها خمس سنوات بسبب خرقها قواعد المنشطات في كانون الثاني/ يناير 2020.