شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الطيار حارس من طراز العمالقة فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، يوما بعد يوما أنه حارس من طراز العمالقة فى ظل الخبرات التى وصل لها اللاعب وظهرت بقوة من خلال مشاركته فى اولمبياد طوكيو 2020.

وقدم الطيار مستويات قوية أكثر من رائعة فى الأولمبياد بعدما نجح فى كسب ثقة الجماهير فى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها مصر شهر يناير الماضى.

كما ساهم الطيار فى أن يضرب منتخب مصر لكرة اليد موعداً مع ألمانيا، فى العاشرة صباح بعد غد، الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى، ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

محمد عصام الطيار حارس من مواليد 7 أبريل 1996، لديه طموح وإصرار الشباب، حيث جسد مقولة مصر ولادة فى المونديال الحالى وطمأن الجماهير على حراس المرمى فى كأس العالم 2021.

بدأ الطيار مسيرته الرياضية مع رياضة السباحة، قبل أن يتحول إلى كرة اليد، غير أنه لم يجد نفسه فى أى مركز سوى حراسة المرمى، والتحق الطيار بالنادى الأهلي، وفى قطاع الناشئين تبلورت موهبته، ليشارك مع منتخبات الناشئين ويصل فى النهاية إلى حراسة مرمى المنتخب الأول.

ولم يكتف الطيار بإنجازاته الكروية بل على الصعيد الدراسى أيضاً يدرس حارس مرمى الأهلى فى كلية الهندسة، إلى جانب مشاركته مع الأهلى ومنتخب مصر فى المباريات.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس محمد عصام الطيار فى الصور التالية:



محمد عصام الطيار