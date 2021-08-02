شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة: أملنا فى كيشو والتحكيم لم يظلمنا بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هاني عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد المصارعة، أن قرعة أولمبياد طوكيو 2020، ظلمت اللاعبين المصريين بمباريات صعبة في بداية مشوارهم وهو ما أدى إلى اخفاق اللاعبين في الأدوار الأولى، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": لم نكن محظوظين في قرعة عبد اللطيف منيع وسمر وهيثم فهمي والثلاث لاعبين أدوا بشكل جيد، ولكن الأسوأ أن اللاعبين الذين هزموهم خسروا في المباريات التالية، وأملنا كبير في كيشو هو لاعب مصنف وكان معي قبل طوكيو وهو في كامل التركيز، ونتمنى أن يحصد ميدالية لمصر.

وأضاف، أن كيشو معنوياته مرتفعة ونتمنى له التوفيق، لكن القرعة ظلمتنا، وسمر حمزة لم تقصر إطلاقاً، وعبد اللطيف كان مرشحاً بقوة وقدم أداء مميز في معسكر المجر وهزم ثالث العالم، ولكن لم يكن موفق في الأولمبياد، اللاعبين مازالوا صغاراً وأمامهم فرصة للعبة في دورة جديدة.

واصل: "لا أعتقد أن التحكيم متحيز ضد مصر، بالتأكيد هناك تحيز لصالح روسيا لأنها متفوقة في اللعبة، ولكن مع ذلك الثلاث لاعبين التابعين لروسيا خسروا مبارياتهم".

واختتم: "كيشو في مستوى مميز وفارق عن منافسيه، ونتوقع فوز اللاعب الكوري على الجزائري وكيشو قادر على تخطي لاعب كوريا، لا أريد أن أعلق آمال كبيرة لكننا متفائلين بأن يلعب كيشو على ميدالية وكل مصر تساند كيشو".