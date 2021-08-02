الامارات | 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" مرتبطة بالألعاب الأوليمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" مرتبطة بالألعاب الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمو الدورة الأولمبية طوكيو 2020، اليوم، إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا على صلة بالألعاب الأولمبية.

وأوضحوا أن الإصابات الجديدة لا تضم رياضيين.

وكان يوم الجمعة الماضي شهد أكبر عدد من الاصابات داخل الأولمبياد، بواقع 27 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات المرتبطة بأولمبياد طوكيو حتى الآن 276 حالة، 24 لرياضييين.

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