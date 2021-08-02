الأرجنتين والهند في قبل نهائي هوكي السيدات في الأولمبياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تأهلت الهند إلى قبل نهائي منافسات الهوكي للسيدات في أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين بعد الفوز بصعوبة 1-صفر على أستراليا.



وستلعب الهند في قبل النهائي أمام الأرجنتين يوم الأربعاء بعدما فاز المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية 3-صفر على ألمانيا وصعد إلى هذا الدور لأول مرة منذ ألعاب 2012.

وسجلت جروجيت كور هدف الهند الوحيد في الشوط الأول بعدما هزت شباك الحارسة الأسترالية راتشيل لينش التي حافظت على نظافة شباكها في المباريات الأربع السابقة.

ولم تتمكن أستراليا من إدراك التعادل في الشوط الثاني رغم فرض ضغط قوي على مرمى الهند.

ولم يسبق لمنتخب الأرجنتين للسيدات الفوز بذهبية أولمبية، لكنه نال فضية ألعاب لندن 2012 وفضية أولمبياد سيدني 2000.

وسجلت أجوستينا ألبرتاريو الهدف الأول للأرجنتين أمام ألمانيا صاحبة برونزية أولمبياد 2016، وأضافت ماريا فيكتوريا جرانتو الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.

ولم يكن بوسع ألمانيا تقليص الفارق، قبل أن تحسم الأرجنتين الانتصار عن طريق فالنتينا رابوسو رويز في الدقيقة 52.

وحصلت اللاعبات على راحة إضافية لمدة أربع دقائق بين كل ربع في ظل اللعب في طقس حار وتحت أشعة الشمس القوية.