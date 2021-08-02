شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهدف التعاقد مع مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف إدارة نادى بيراميدز التعاقد مع مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق السماوى الذى يعانى بشدة في الوقت الحالي من غياب المهاجم الصريح، لاسيما وإن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز أبدى اقتناعه بمروان محسن وأكد إنه سيكون إضافة قوية للفريق وإنه يستطيع تطوير إمكانياته الهجومية.

ودخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات مع مروان محسن لجس نبضه قبل التحدث مع إدارة النادى الأهلى حول إتمام الصفقة، وأبدى اللاعب ترحيبه بعرض بيراميدز، وأكد إنه يمتلك أكثر من عرض في الوقت الحالي، إلا إنه سيضع بيراميدز الخيار الأول لوجود رغبة في الانتقال لصفوفه وتدعيم هجومه بالموسم الجديد.

وخرج مروان محسن من حسابات الأهلى بسبب تألق زميله محمد شريف مع الفريق الأحمر، وانضم مروان محسن للأهلى قادما من الإسماعيلى فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2016، فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه وقتها، حيث لم يقدم مروان المردود المتوقع من خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

حصد مروان محسن 10 ألقاب مع الأهلي، أى أن بطولاته باتت تعادل نصف أهدافه تقريبا، وحصد مروان مع الأهلي بطولة الدورى العام 4 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتعد فترة تواجد مروان محسن فى فريق بتروجت مرحلة مميزة فى مسيرته، حيث شارك فى 73 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 3 أهداف.

بينما لعب مروان محسن 33 مباراة مع الإسماعيلي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 8 أهداف أخرى، كما شارك مع جل فيسنتى البرتغالى فى 26 مباراة سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

إجمالى الأهداف التى سجلها مروان محسن مع الأهلى فى 5 مواسم تقريبا بلغت 23 هدفا فقط خلال مشاركته فى 107 مباريات، بينما صنع 9 أهداف لزملائه بالفريق.