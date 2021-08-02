شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأجيل ملف تجديد عقد جونيور أجاي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف تجديد عقد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تراجع مستوى اللاعب الفترة الماضية بشكل واضح وعدم نجاحه في استعادة مستواه السابق رغم مشاركته في المباريات الأخيرة سواء بشكل أساسي أو إحتياطي، أما السبب الثاني والأكثر أهمية فيتمثل في رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي بدلاً من جونيور أجاي حيث يتفاوض مسئولو القلعة الحمراء حالياً مع ثنائي أجنبي تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الأهلي ، إن إدارة النادي ترغب في ضم ثنائي أجنبي بدلاً من الكونغولي والتر بواليا وجونيور أجاي ، موضحاً أن الإتجاه العام في الأهلي هو الإستغناء عن بواليا وأجاي لكن هناك مُستجدات قد تُبقي على اللاعب النيجيري وتتمثل في إمكانية رحيل المالي آليو ديانج نجم وسط الفريق لو تلقى عرض احتراف مُغر وكبير من أوروبا.

وكشف المصدر، عن رغبة الأهلي في الإبقاء على الدبابة المالية آليو ديانج لكن لو جاءه عرض بـ 8 مليون دولار سيتم الموافقة على رحيله فوراً من أجل الاستفادة بهذا المبلغ الكبير في تدعيم صفوف الفريق بصفقات آخرى وفي هذه الحالة قد يتم الأبقاء على جونيور أجاي ويتم الإستغناء عن بواليا وديانج.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط للكرة في الأهلي تتمّهل في حسم ملف الأجانب تحديداً لذا تم الإستقرار على تأجيل التجديد للاعب النيجيري جونيور أجاي ولو بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية بشأن القادمون والراحلون على صعيد الأجانب.

شارك جونيور أجايى فى 100 مع الأهلي فى بطولة الدوري، استطاع خلالها تسجيل 30 هدفا وصناعة 21 أخرى لزملائه، بمعدل هدف كل 237 دقيقة، بعدما خاض 7113 دقيقة فى الدورى، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى .