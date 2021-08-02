شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مياه البحيرة فى أخر وديات معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أخر مبارياته الودية فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين أمام فريق مياه البحيرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المنتظر أن يعتمد كارتيرون على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة.
وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.
وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..
-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .
-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.
-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.
كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.