شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مياه البحيرة فى أخر وديات معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أخر مبارياته الودية فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين أمام فريق مياه البحيرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المنتظر أن يعتمد كارتيرون على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..