شكرا لقرائتكم خبر عن "الدراجات" أخر أفواج بعثة مصر تصل طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، اللاعبة ابتسام زايد نجمة المنتخب الوطني للدراجات، إلى طوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بصحبة محمد إبراهيم مدرب المنتخب الوطني للدراجات، حيث تعتبر الدراجات أخر أفواج البعثة المصرية المشاركة فى الأولمبياد.

وكان الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، قد التقى باللاعبة ابتسام زايد ومدربها محمد إبراهيم مساء أمس، بمقر الاتحاد المصري، وطالبهما خلال اللقاء ببذل أقصى جهد لتقديم أداء قوى ومشرف والمنافسة بقوة للحصول على ميدالية لمصر فى أولمبياد طوكيو.

وحرص الدكتور وجيه عزام، على توفير كل الدعم المادي والمعنوي لبطلة مصر في مهمتها الوطنية لتقديم أداء قوى يليق بسمعة الرياضة المصرية والمنافسة على ميدالية أولمبية لرفع علم مصر في طوكيو.