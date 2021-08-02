منتخب أمريكا يُتوج بالكأس الذهبية للمرة السابعة على حساب المكسيك

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

تُوج منتخب أمريكا ببطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أمريكا الشمالية للمرة السابعة في تاريخه، عقب الفوز على المكسيك في المباراة النهائية.



وفاز منتخب أمريكا على نظيره المكسيكي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليجانت، في نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أمريكا الشمالية.

وانتهى الشوطين الأول والثاني من الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل المنتخبان إلى الأوقات الإضافية.

وبينما كان الجميع ينتظر الانتقال إلى ركلات الترجيح، خطف منتخب أمريكا هدف الفوز في الدقيقة 117 عن طريق مايلز روبنسون.

وحاول منتخب المكسيك تعديل النتيجة في الوقت المتبقي، غير أن لاعبي المنتخب الأمريكي حافظوا على النتيجة حتى انتهاء المباراة.

وبذلك يحصد منتخب أمريكا بطولة الكأس الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، بعدما كان اللقب الأخير له في عام 2017.

ويبقى المنتخب الأمريكي ثاني أكثر المنتخبات حصولا على الكأس الذهبية، خلف منتخب المكسيك الذي حصل على البطولة في 11 مناسبة.