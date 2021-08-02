تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 2 أغسطس/ آب 2021، عدة مباريات على الصعيد العربي.



وستكون الأضواء مسلطة بشكل أكبر على الدوري السوداني، حيث سيلعب وصيف المسابقة، الهلال مباراة مهمة.

ويواجه فريق الهلال نظيره هلال الساحل في إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري السوداني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وربع مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة وربع مساء بتوقيت الخرطوم.

وتنقل قناة الملاعب الرياضية السودانية المباراة على الهواء مباشرة.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب أهلي مروي ضد الأمل عطبرة، في نفس توقيت المباراة.

وتشهد الجولة أيضا، مواجهتين بين حي العرب بورتسودان وهلال الأبيض، وحي الوادي نيالا ضد الشرطة القضارف.