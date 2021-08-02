شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع أسامة السعيد لاعب المنتخب الوطني منافسات الرماية البندقية من 50 متر، بعدما حل في المركز الـ38 في أولمبياد طوكيو المقامة حالياً، حيث حقق أسامة 367 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حقق 392 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحقق أسامة 380 نقطة، ليكون الاجمالى 9.492 نقطة، ويتأهل أول 8 لاعبين إلى النهائي.

وودع المصري مصطفى الجمل، لاعب المطرقة لألعاب القوى، أولمبياد طوكيو، بعدما احتل المركز الـ11 في التصفية الثانية والمركز الـ23 في التصفية العامة برقم 72.76 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.