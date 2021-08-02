شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تفقد فرصة دخول الترضية وتودع الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت المصارعة إيناس خورشيد فرصة دخول الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة ألمانيا أمام بطلة أوكرانيا لتودع رسميا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسرت إيناس خورشيد أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 0 / 7، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها فى دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ فى أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة، بطلة مصر للمصارعة، قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.