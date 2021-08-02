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هيثم فهمي بطل المصارعة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل مُقصّر

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القاهرة - سامية سيد - علق هيثم فهمي، لاعب المنتخب الوطني في المصارعة وزن 60 كجم، على خسارته من الروسي سيرجي ايمالين بنتيجة 6-7 في دور الـ16 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا في طوكيو.

 

ونشر هيثم فهمي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مُقصر – لا تعليق".

 


هيثم فهمي

 

من ناحية أخرى، خسرت المصرية إيناس خورشيد، لاعبة المنتخب الوطني في المصارعة الحرة، منافسات وزن 68 كجم، أمام الألمانية آنا كارمن في منافسات المصارعة الحرة 0-7، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تنتظر إيناس خورشيد وصول الألمانية للمباراة النهائية لكي تلعب أدوار الترضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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