شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمي بطل المصارعة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل مُقصّر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هيثم فهمي، لاعب المنتخب الوطني في المصارعة وزن 60 كجم، على خسارته من الروسي سيرجي ايمالين بنتيجة 6-7 في دور الـ16 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا في طوكيو.

ونشر هيثم فهمي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مُقصر – لا تعليق".



هيثم فهمي

من ناحية أخرى، خسرت المصرية إيناس خورشيد، لاعبة المنتخب الوطني في المصارعة الحرة، منافسات وزن 68 كجم، أمام الألمانية آنا كارمن في منافسات المصارعة الحرة 0-7، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تنتظر إيناس خورشيد وصول الألمانية للمباراة النهائية لكي تلعب أدوار الترضية.