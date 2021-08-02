شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم حسام حسن قبل الدخول فى دائرة اهتمامات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي، في دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاوضات نادي الزمالك مع الفريق السكندري للتعاقد مع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسام حسن، ارتبط اسمه بنادي الزمالك باستمرار خاصة بعد تألقه مع سموحة، وعلى مدار مسيرته الكروية لعب حسام حسن في 4 أندية، وهي، طلائع الجيش والداخلية وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق.

بينما شارك صاحب الـ 27 عاماً مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالهم أهداف.