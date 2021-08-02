إيناس خورشيد تودع من ثمن نهائي المصارعة بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خسرت لاعبة منتخب مصر للمصارعة إيناس خورشيد مواجهتها أمام الألمانية آنا كارمن شيل بنتيجة 7-0 في منافسات ثمن نهائي المصارعة وزن 68 كجم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وحسمت البطلة الألمانية الشوط الأول لصالحها بنتيحة 3-0، قبل أن تواصل تفوقها على إيناس خورشيد في الشوط الثاني وتنهي المباراة لصالحها وتتأهل إلى ربع النهائي.

وخسرت اللاعبة الألمانية آنا كارمن شيل أمام منافستها الأوكرانية في ربع النهائي بنتيجة 6-0 ، لتنهي أمال اللاعبة المصرية إيناس خورشيد في لعب الترضية على المركز الثالث.

وكانت إيناس خورشيد تأمل في بلوغ اللاعبة التي الألمانية للمباراة النهائية لضمان الحصول على فرصة الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.