اخبار الرياضه

أفريقيا في صور: الرياضيون الأفارقة في أولمبياد طوكيو واحتفالات في تونس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

مجموعة مختارة من أفضل الصور لهذا الأسبوع، من جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.

أطفال يحملون أوراق الشجر يحتمون بها من الأمطار في غينيا.

طفل يحمل فاكهة

Getty Images

في ساحل العاج المجاورة، يبيع طفل أناناس في مدينة أبيدجان الرئيسية.

إبراهيما دياو

AFP

مع انطلاق أوليمبياد طوكيو 2020 كان الرياضيون الأفارقة في بؤرة الاهتمام، بمن فيهم لاعب تنس الطاولة السنغالي إبراهيما دياو.

الوفد الكيني في أوليمبياد طوكيو

AFP

في اليوم السابق خلال حفل الافتتاح، التقطت حاملة العلم الكولومبي صورة سيلفي بالقرب من أعضاء الوفد الكيني.

مهدي الصادق

Reuters

ظهر لاعب الألعاب الثلاثية المغربي مهدي الصادق وهو يلعب.

راشيل كوندانانجي

AFP

لاعب كرة القدم الزامبي راشيل كوندانانجي يظهر رشاقته، في مباراة ضد الصين.

احتفالات في تونس

AFP

في يوم الأحد، احتفل الناس في شوارع العاصمة التونسية بعد أن علق الرئيس البرلمان، وأقال رئيس الوزراء.

الحسن واتارا (على اليمين) وسلفه لوران غباغبو (إلى اليسار)

AFP

بالنسبة لمواطني ساحل العاج، فإن مشهد الرئيس الحسن واتارا (على اليمين) وسلفه لوران غباغبو (إلى اليسار) سويا وهما يضحكان، يجب أن يكون صورة الأسبوع. يحاول الخصمان السابقان رأب الصدع بينهما في أعقاب حرب أهلية طاحنة استمرت نحو عقد من الزمان.

شاب يلعب بدراجة نارية

Getty Images

في أبيدجان، شاب يسلي المتفرجين بحركات بهلوانية على دراجته النارية.

شخصان يركبان الخيول

Getty Images

بينما يتم تصوير فرسان الخيول على شاطئ المدينة.

امرأة إثيوبية

Getty Images

امرأة مٌطرقة خلال احتجاج في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ضد المتمردين الذين يقاتلون في تيغراي.

شباب إثيوبيون يحتفلون

AFP

كما احتفل الشباب في المدينة بعد تسجيلهم للتجنيد للقتال في الحرب، التي اندلعت في شمال إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

جميع الصور تخضع لحقوق الملكية الفكرية.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا