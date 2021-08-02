أفريقيا في صور: الرياضيون الأفارقة في أولمبياد طوكيو واحتفالات في تونس

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مجموعة مختارة من أفضل الصور لهذا الأسبوع، من جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.

أطفال يحملون أوراق الشجر يحتمون بها من الأمطار في غينيا.

Getty Images

في ساحل العاج المجاورة، يبيع طفل أناناس في مدينة أبيدجان الرئيسية.

AFP

مع انطلاق أوليمبياد طوكيو 2020 كان الرياضيون الأفارقة في بؤرة الاهتمام، بمن فيهم لاعب تنس الطاولة السنغالي إبراهيما دياو.

AFP

في اليوم السابق خلال حفل الافتتاح، التقطت حاملة العلم الكولومبي صورة سيلفي بالقرب من أعضاء الوفد الكيني.

Reuters

ظهر لاعب الألعاب الثلاثية المغربي مهدي الصادق وهو يلعب.

AFP

لاعب كرة القدم الزامبي راشيل كوندانانجي يظهر رشاقته، في مباراة ضد الصين.

AFP

في يوم الأحد، احتفل الناس في شوارع العاصمة التونسية بعد أن علق الرئيس البرلمان، وأقال رئيس الوزراء.

AFP

بالنسبة لمواطني ساحل العاج، فإن مشهد الرئيس الحسن واتارا (على اليمين) وسلفه لوران غباغبو (إلى اليسار) سويا وهما يضحكان، يجب أن يكون صورة الأسبوع. يحاول الخصمان السابقان رأب الصدع بينهما في أعقاب حرب أهلية طاحنة استمرت نحو عقد من الزمان.

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في أبيدجان، شاب يسلي المتفرجين بحركات بهلوانية على دراجته النارية.

Getty Images

بينما يتم تصوير فرسان الخيول على شاطئ المدينة.

Getty Images

امرأة مٌطرقة خلال احتجاج في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ضد المتمردين الذين يقاتلون في تيغراي.

AFP

كما احتفل الشباب في المدينة بعد تسجيلهم للتجنيد للقتال في الحرب، التي اندلعت في شمال إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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