شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت المصرية سما فاروق منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز السابع والأخير في ربع النهائي الأول بزمن 47:882 ثانية ضمن دورى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت سما فاروق قد أنهت تصفيات القارب الفردي في الكاياك مسافة 200 متر في المحاولة الأولى باحتلالها المركز السابع والأخير بزمن 47:272 ثانية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلالها المركز الثالث وحصولها على برونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، وهي من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، وتحتل المركز الـ32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.

بدأت عام 2012 داخل جدران نادي المصري للتجديف، ولم يتجاوز عمرها وقتها 15 عامًا، ومنذ 2012 وحتى 2019 تحقق المركز الأول على الجمهورية.

حققت اللعبة الكثير من البطولات في مسيرتها مع الكانوى وصلت إلى 118 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهبيات فى البطولات العربية و7 ذهبيات بالبطولات الإفريقية، كما حققت المركز التاسع فى كأس العالم التى أقيمت بالمجر 2021.