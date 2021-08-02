الامارات | فتح باب التصويت على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية.. "مكافأة المجتهدين"

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية.. "مكافأة المجتهدين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ، اليوم الإثنين، التصويت على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020-2021، على أن يستمر حتى يوم الخامس من أغسطس الجاري تمهيداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومن ثم الفائزين في حفل يقام خلال الشهر الجاري قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وأكدت الرابطة أن التصويت سيتم على غرار السنوات الماضية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيقات الرابطة على الهواتف الذكية، بمشاركة مفتوحة أمام ممثلي الأندية وهما قائد ومدرب الفريق، والإعلام والجماهير.

وكانت النسخة الأولى من الجوائز قد انطلقت في موسم 2012-2013، فيما تم حجبها الموسم الماضي لعدم استكمال المسابقة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب المعايير، وأخرى حسب التصويت.

وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف وأفضل منصة رياضية الكترونية بالإضافة إلى الجائزة التي تم استحداثها هذا الموسم وهي الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاما وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة أفضل نادٍ محترف للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

مكافأة المجتهدين

أكد حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، أن جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، جاءت لمكافأة المجتهدين من خلال اعتماد منهجية التحفيز وإبراز جهود المتفوقين في مختلف الفئات، ليكون هذا التكريم أفضل دافع لهم قبل انطلاق الموسم الجديد، ومن ناحية أخرى فإن فتح المجال للتصويت في بعض الفئات من شأنه أن يؤكد أهمية دور الجماهير في إيصال صوته لاختيار اللاعبين المميزين من خلال متابعتهم للمنافسات على مدار الموسم، مع الأخذ بالاعتبار المعايير الفنية التي تأتي بالمقام الأول في عملية وضع قوائم المرشحين النهائية.

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