"50 ثانية وتبقي بطل"..سيف عيسى: كنت هاكسر رجلي على المنافس بسبب الجملة دي

الشارقة - اميمة ياسر - قال البطل المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنه كان يعلم بإحباط الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل خوضه لقاء التتويج.

وأضاف "عيسى" خلال لقائه ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن حديث مدربه الذي قال خلاله "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي" منحه طاقة إيجابية خلال الجولة الأخيرة من اللقاء.

وتابع: كلنا عارفين اللي الجماهير بتكتبه على مواقع التواصل، عارفين أن الجماهير محبطة من الهزائم المتكررة في بداية الأولمبياد، وده سبب ضغط كبير عليا.

وعن تحفيز المدرب له قال "عيسي" : "لما المدرب قالي "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي" أنا كنت هاكسر رجلي على اللاعب اللي ضدي علشان مخسرش البرونزية".

واختتم "عيسي" حديثه قائلا : يقولون أن اللاعب المصري دائمًا يفقد تركيزه في آخر ثواني المباريات، ولذلك مدربي كان دائمًا يقول لي أفعل ما تشاء في أول جولتين، لكن في الثالثة يجب أن يكون تركيزك معي فقط.