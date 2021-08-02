شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة الأسترالية إيما ماكوين تدخل التاريخ بتحقيق 7 ميداليات في دورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت السباحة الأسترالية إيما ماكوين، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول سباحة تتوج بـ7 ميداليات في دورة أولمبية واحدة، في إنجاز لم يتحقق في أي رياضة منذ 69 عاما.

وحصلت صاحبة الـ27 عاما على 4 ذهبيات، وجمعت بين ذهبيتي سباق 50 و100 متر حرة خلال منافساتها في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا.

من ناحية أخرى، يعود الثنائي مروان القماش لاعب مصر في السباحة، وأحمد زاهر لاعب مصر في الرماية، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، عائدين من اليابان بعد انتهاء مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 2020.

ويصل مروان القماش مطار القاهرة في العاشرة صباح الاثنين، بينما يصل أحمد زاهر في الخامسة مساء نفس اليوم.

وتسببت آلام الركبة فى عدم قدرة مروان القماش، لاعب منتخب مصر للسباحة، على المشاركة فى سباق 1500 متر الذى كان مقررا له مساء اليوم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما اشتكى اللاعب من آلام الركبة، وتم الاستقرار على عدم مشاركته فى السباق.