شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع الأولمبياد في منافسات المطرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المصري مصطفى الجمل، لاعب المطرقة لألعاب القوى، أولمبياد طوكيو، بعدما احتل المركز الـ11 في التصفية الثانية والمركز الـ23 في التصفية العامة برقم 72.76 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بهذه النتيجة يخرج الجمل من المنافسات، حيث جاءت أرقام رميات مصطفى الجمل كما يلي: في المحاولة الأولى حقق رقم 72.13، وفي المحاولة الثانية 72.76، وفي المحاولة الثالثة 71.85 ليودع المنافسات من التصفيات.

مصطفى الجمل فاز من قبل بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم مرتين متتاليتين، وذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في تركيا عام 2013 أبرز إنجازاته.

كما أنه صاحب المركز القياسي العربي الأفريقي في رمي المطرقة بـ81.27 متر، وحصد الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية بنيجيريا، عام 2018.

وفاز أيضا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب 2019.

وتشارك مصر بخمسة لاعبين في ألعاب القوى، إضافة إلى مصطفى الجمل في المطرقة، حيث يلعب مصطفى عمرو ومحمد مجدي في منافسات دفع العجلة، وإيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح، وبسنت حميدة في أحداث 100 و200 متر عدو.

ولم تحصد مصر أي ميدالية أولمبية من قبل في منافسات ألعاب القوى.