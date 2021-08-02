شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع موسيماني عروض ضم أحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل سماع وجهة نظره بشأن العروض التى وصلت مؤخراً لأكثر من لاعب بالفريق وتحديداً المُعارين أمثال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادي سيراميكا الذي جاءه عروض من أندية أوربية الفترة الماضية.

ويقدم أحمد ياسر ريان، عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري يحتل بهم وصافة هدافي الدوري خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.

وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التى ودعتها مصر بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي.

وشهدت الفترة الماضية عروض أحتراف تلقاها أحمد ياسر ريان من أندية أوربية وتحديداً من فرنسا وتركيا.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي عروض أحمد ياسر ريان وموقف اللاعب من العودة للأهلي بنهاية إعارته لنادي سيراميكا.

وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.