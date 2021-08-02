شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يصل مطار القاهرة بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة، على متن طائرة عادية، حيث تواجدت بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة القاهرة.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.