شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يرحب برحيل رضا وعاطف للزمالك والحسم نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو نادي وادي دجلة برحيل الثنائي محمد رضا وأحمد عاطف للزمالك، بعدما أبدى النادي الأبيض اهتماما كبيرا باللاعبين في الفترة الأخيرة.

وتناولت تقارير إعلامية عرض اللاعبين على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبان مؤخرا مع دجلة.

وكشف مصدر، مقرب في الجهاز الفني لدجلة، أن الإدارة والجهاز لا يمانعان رحيل الثنائي في نهاية الموسم حال ضمن دجلة البقاء في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني تحدث مع رضا وعاطف وأقنعهما بضرورة التركيز في المباريات المتبقية من منافسات الدوري والمساهمة في بقاء الفريق حتى يكون رحيلهما من الباب الكبير.

وبدأ الزمالك البحث عن مواهب جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل دعم الفريق للموسم المقبل بلاعبين صغار مميزين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المحلة فى الجولة الـ28 من الدوري على ملعب الإسكندرية يوم السبت المقبل.