شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للمصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الإثنين، فريق المقاولون العرب، إلى التدريبات الجماعية، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها عماد النحاس مدرب الفريق للاعبين، وذلك عقب خوض وديتي إنبي والجونة استعداداً لمباراة النادي المصري في أول لقاء رسمي بالدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف.

وتعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالمصري، يوم 8 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.