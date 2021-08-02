شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى: أنا أهلاوي وبعشق محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف عيسى، بطل مصر في التايكوندو، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، عن اهتمامه بمتابعة الدوري المصري والفرق المصرية، قائلا: "بتابع الدوري المصري ومهتم به وبحب كرة القدم كثيرا".

وأضاف عيسى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا أهلاوي جدا وبعشق فريق الأهلي وخاصة محمد الشناوي، بكون سعيد للغاية لما بشوفه".

ووعد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بحصد ميدالية ذهبية في لعبة التايكوندو مستقبلا قائلا: "أعد جميع الجماهير بتحقيق نتائج أفضل في المرات القادمة وسيكون هدفنا الذهب".

وتابع: "كلنا كنا عارفين اللي الجماهير بتكتبه على مواقع التواصل، عارفين أن الجماهير محبطة من الهزائم المتكررة في بداية الأولمبياد، وده سبب ضغط كبير عليا".

وأكد سيف عيسى، بطل التايكوندو، أنه شارك فى أولمبياد طوكيو 2020 وكان هدفه تحقيق ميدالية ذهبية، خاصة أنه كان يستعد بكل قوة من أجل تحقيق تلك الميدالية ورفع اسم مصر فى الأولمبياد، موضحا أنه عندما خسر وأصبح ينافس على الميدالية البرونزية، انتابته حالة من الخوف لخسارة تلك الميدالية هى الأخرى.

وتابع بطل التايكوندو، إنه لجأ للأخصائى النفسى المتواجد مع البعثة وتحدث معه عن خوفه من مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية، والذى نصحه بعدم الخوف والعمل على التركيز وتحقيق هدفه.

وأشار إلى أنه فوجئ بأن المباراة كانت أسهل مما توقع وحصد الميدالية البرونزية بسهولة، خاصة أن مباراة هداية ملاك كانت قبله ومنحته دفعة معنوية قوية بتحقيقها الميدالية البرونزية هى الأخرى.