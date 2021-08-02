شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يعود من طوكيو اليوم بعد الخروج من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة المنتخب الأولمبى إلى القاهرة اليوم الاثنين، على متن طائرة عادية، حيث تواجدت بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة اليوم الإثنين.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.