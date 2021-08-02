شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: الأداء الدفاعي للمنتخب الأولمبي أحزن الجماهير والدوري "هيولع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة صدقى، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن الأداء الدفاعى الذى ظهر عليه المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو 2020 أحزن الجماهير التي كانت تنتظر أداء أفضل.

وقال حمادة صدقى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأداء الدفاعى للمنتخب الأوليمبى أحزن الجماهير التي كانت تعول على هذا الجيل لتحقيق ميدالية، كما أن خسارة المنتخب أمام الأرجنتين تسببت في انتقادات حادة لشوقى غريب".

وأضاف حمادة صدقى: "المنتخب الأولمبى مستواه فوق المتوسط خلال الأولمبياد، والثلاثى الكبار ظهروا بمستوى متميز، ولا غنى عن ضم محمد الشناوى في الأولمبياد، وضم محمد صلاح كان سيمنح شوقى غريب قوى هجومية تساعد المنتخب على تحقيق الفوز".

وتابع حمادة صدقى: "أكرم توفيق قدم مستويات متميزة في الأولمبياد وأعتقد أنه سيكون لاعبا أساسيا مع منتخب مصر لإجادته في أكثر من مركز، وكذلك أحمد أبو الفتوح، لكن عمار حمدى وأحمد ياسر وإمام عاشور لسه أمامهم فترة على تمثيل المنتخب الأول".

وتابع: "الدورى هيولع في الأسابيع الأخيرة، والأهلى والزمالك مضغوطين واللى هيفرط في نقطة هيندم على اللقب، لأنه من الصعب القول من يحقق اللقب هذا الموسم".