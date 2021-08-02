شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى: لما المدرب قاللي 50 ثانية وهتبقى بطل أولمبى تحفزت كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى سيف عيسى، بطل مصر في التايكوندو، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، كواليس تحفيز مدربه خلال مباراة الميدالية البرونزية قائلا: "وأنا بلعب على الميدالية، المدرب قاللي 50 ثانية وتبقى بطل أولمبي، شعرت بطاقة كبيرة وتحفزت أكثر للفوز".

وأضاف عيسى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "يقولون أن اللاعب المصري دائمًا يفقد تركيزه في آخر ثواني المباريات، ولذلك مدربي كان دائمًا يقول لي أفعل ما تشاء في أول جولتين، لكن في الثالثة يجب أن يكون تركيزك معي فقط".

وتابع سيف عيسى: لما المدرب قالي "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي" أنا كنت هاكسر رجلي على اللاعب اللي ضدي علشان مخسرش البرونزية.

واختتم: "شعرت بسعادة الناس بعد فوزي بالميدالية، كنت أشعر نفسي كلاعب في فريق أو منتخب مصر، وهذا ما رأيته الآن في رياضة فردية".

وكان سيف عيسى قد حصل على الميدالية البرونزية مؤخرًا في أولمبياد طوكيو عقب فوزه على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4).

وفي المقابل، توّجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية أيضًا، حيث تغلبت على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6).