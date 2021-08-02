شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: لو تخلى الأهلي عن ناصر ماهر سيكون لاعبا في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، رغبة سموحة في ضم ناصر ماهر من الأهلى رسميا، حال قرر المارد الأحمر الاستغناء عن اللاعب بنهاية هذا الموسم قائلا: "إذا قرر الأهلي رحيل ناصر ماهر عن صفوفه فإنه سيكون لاعبًا في سموحة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "ناصر ماهر تعرَّض للظلم في أولمبياد طوكيو، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي رغم قدراته الكبيرة، والجميع شاهد كيف يتغير شكل منتخب مصر عندما يشارك في نهاية المباريات".

وأبدى المدير الفني لفريق سموحة اعتراضه على تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل تفاديا لضغط المباريات، قائلا: "جدول الدوري مش محتاج مهندس علشان يعمله، محتاج خبير أو على الأقل الاستعانة بآراء المدربين قبل إعلانه طالما الخبير غير متواجد".

وختم أحمد سامى: "أنا ضد تغيير نظام الدوري في الموسم المقبل تمامًا، وألا يتم إلغاء المسابقة أو إلغاء الهبوط، لا يصح تعديل النظام في مصر من الأساس".