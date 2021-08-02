شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى: كنت هكسر رجلى على خصمى في مباراة البرونزية حتى لا أخسرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى سيف عيسى، بطل مصر في التايكوندو، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، سعادته بالتتويج في طوكيو باليابان بعد بداية غير مرضية للبعثة المصرية هناك قائلا: "الحصول على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو من أسعد لحظات حياتي"

وأضاف عيسى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الثانية تفرق جدا في لعبة التايكوندو، لذلك كنت في قمة التركيز وأنا ألعب على الميدالية البرونزية، وكان هدفي إسعاد الشعب المصري".

وتابع صاحب برونزية مصر في التايكوندو: "في مباراة البرونزية كنت هكسر رجلي على اللاعب اللى قدامي عشان مخسرش، كنا نعلم مدى الاحباط في الشارع المصري من نتائج البعثة المصرية وكنا نحلم بتحقيق ميداليات من أجل هذه الجماهير".

ومن عادتنا كرياضيين لا نهتم بالسوشيال ميديا، لكن حالة الدهشة والغضب من النتائج المصرية في طوكيو كانت تصلنا بأكثر من طريقة، وقبل اللعب على البرونزية وضعنا إرضاء هذه الجماهير أمامنا ونجحنا في تحقيق ذلك".