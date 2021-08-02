شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القماش وزاهر للقاهرة اليوم بعد مشاركتهما في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي مروان القماش لاعب مصر في السباحة، وأحمد زاهر لاعب مصر في الرماية، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، عائدين من اليابان بعد انتهاء مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 2020.

ويصل مروان القماش مطار القاهرة في العاشرة صباحا الاثنين، بينما يصل أحمد زاهر في الخامسة مساء نفس اليوم.

وتسببت آلام الركبة فى عدم قدرة مروان القماش، لاعب منتخب مصر للسباحة، من المشاركة فى سباق 1500 متر الذى كان مقررا له مساء اليوم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما اشتكى اللاعب من آلام الركبة وتم الاستقرار على عدم مشاركته فى السباق.

وأكد السباح المصرى مروان القماش أنه حقق نتيجة إيجابية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتب القماش عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": "الحمد لله انتهيت من منافساتى الأولمبية فى المركز الـ14 والـ16 عالميا فى سباقى 400 و 800 متر، أقدر اعتبرها نتيجة كويسة فى السباحة، بس فعلا كان أملى أحقق أحسن من كده وأوصل للنهائى وأشرف بلدى بميدالية، وده كان حلمى وحلم كتير من المصريين، لكن أعتبر أن اللى حصل توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسى انى سأنهى مشوارى بس لما احقق كل أهدافي".

وكان شريف منصف، وكيل السباح العالمي مروان القماش، قد أكد ان اللاعب المصري قد تم ترشيحه لسباق 1500 متر بمستوى

B Cut وهو سباق غير أساسي للبطل المصري، وتم الإبلاغ منذ اليوم الأول بعدم مشاركته في هذا السباق.

ونفي منصف انسحاب البطل المصري من السباق، لأنه لا يوجد "انسحاب" في السباحة، وأن البطل المصري على الرغم من شعورة بارهاق بالركبة بعد السباق الأول، شارك في السباق الثاني والأساسي له، ولن يفيد بشيء ولن يتحقق أي إنجاز بمشاركته في سباق غير أساسي، من الممكن أن يتسبب باصابة له.

وأضاف أنه على الرغم من عدم حصول القماش على ميدالية أوليمبية، إلا أنه حصل على المراكز الـ14 والـ16 في سباقات 400 و800 متر عالميا، مما يعتبر مركزا متقدما وإنجازا جديدا للسباحة المصرية.

وودع الرامى أحمد زاهر، منافسات رماية الحفرة، بعدما حقق 120 نقطة من أصل 125، خلال الخمس جولات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان أحمد زاهر قد حقق العلامة الكاملة برصيد 25 طبقا من أصل 25 في الجولة الرابعة ليعيد الآمال مرة أخرى، إلا أن الجولة الأخيرة بددت كل الآمال.