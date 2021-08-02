شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الموسم الحالي هو الأخير لجهاد جريشة وسعيد حمزة والعدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، إن الموسم الحالى، هو الأخير للحكام الثلاثة جهاد جريشة وسعيد حمزة وأحمد العدوى، موضحا أن المد لهم هو قرار اللجنة ككل وليس قراره الفردى.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمانع المد لهم، وستتم مناقشة الأمر نهاية الموسم فى ظل النقص العددى للحكام.

وأشار أحمد إلى أن عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة والشركة المنفذة لتقنية الفيديو حال دون عمل دورات جديدة للحكام للحصول على رخص الفار، لافتا إلى أن 21 حكما فقط يحملون رخصة الفار، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بعدد المباريات.

كشف رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة يرفض سداد أى مستحقات لشركة الـvar الحالية دون توقيع العقود، مشيرا إلى أن سداد أموال للشركة دون عقود يضع اتحاد الكرة تحت المساءلة القانونية ومخالفة صريحة للقوانين. وأوضح وجيه أحمد إلى أن اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا طلبت من شركة الملابس الألمانية إرسال 400 طاقم جديد بخلاف الـ300 طاقم التى وصلت اتحاد الكرة بالفعل، لافتا إلى أن الـ300 طاقم وصلوا اتحاد الكرة عن طريق اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وفى سياق آخر قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر التى كان مقررا لها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التى طرأت على جدول الدورى العام، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبى لدور الـ8 بأولمبياد طوكيو.