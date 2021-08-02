شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم الإثنين 2 أغسطس منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.
وتخوض منتخبات الرماية والسباحة التوقيعية والغطس والمصارعة والكانوى والعاب القوى منافسات اليوم وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد.
وتأتى المنافسات كالتالى ...الرماية
أسامة السيد منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع رجال الساعة 4:30 صباحاالغطس
مهاب مهيمن منافسات 3م سلم متحرك رجال الساعة 8 صباحاالسباحة التوقيعية
ليلى علوى وهنا هيكل منافسات الزوجى الحر الساعة 12:30 ظهراالعاب القوى
مصطفى الجمل منافسات المطرقة الساعة 3:30 صباحاالكانوى
سما فاروق منافسات 200 م فردى كاياك الساعة 2:37 صباحاالمصارعة
إيناس خورشيد وزن 68 كجم حرة التوقيت لم يتحدد بعد