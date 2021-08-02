شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم الإثنين 2 أغسطس منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.

وتخوض منتخبات الرماية والسباحة التوقيعية والغطس والمصارعة والكانوى والعاب القوى منافسات اليوم وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وتأتى المنافسات كالتالى ...

الرماية

أسامة السيد منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع رجال الساعة 4:30 صباحا

الغطس

مهاب مهيمن منافسات 3م سلم متحرك رجال الساعة 8 صباحا

السباحة التوقيعية

ليلى علوى وهنا هيكل منافسات الزوجى الحر الساعة 12:30 ظهرا

العاب القوى

مصطفى الجمل منافسات المطرقة الساعة 3:30 صباحا

الكانوى

سما فاروق منافسات 200 م فردى كاياك الساعة 2:37 صباحا

المصارعة

إيناس خورشيد وزن 68 كجم حرة التوقيت لم يتحدد بعد