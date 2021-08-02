شكرا لقرائتكم خبر عن كشري يحذر لاعبي الإنتاج الحربي: من يتفاوض مع أي ناد آخر سيكون خارج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد كشري، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، لاعبه من التفاوض من الأندية الأخرى، نظرا للموقف المعقد للفريق في جدول الدورى محتلا المركز الأخير، قائلا: "أحذر أي اللاعب من التفاوض مع أي ناد آخر، ومن يفعل ذلك لن أعتمد عليه في الفترة المقبلة، وسيكون خارج الفريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نحتاج لجميع اللاعبين، وأن يكونوا في حالة من التركيز، لكي نبقي في الدوري هذا الموسم، أقول للجميع في الفريق نضمن البقاء في الدوري أولاً، ثم من يريد الرحيل فليرحل".

وتابع المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي: "نحتاج للفوز في كل المباريات المقبلة، سواء كان فريق ينافس على لقب الدوري، أو في منتصف الجدول، الموسم صعبة وطويل ولعبنا مباريات مضغوطة".

وأوضح كشري أن جدول الدوري الجديد، به ضغط كبير على جميع الأندية، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر سلبًا على مصلحة الكرة المصرية، قائلا: "ضغط الدوري ليس في مصلحة المنتخب ولا مصلحة الكرة المصرية بشكل عام".

وختم المدير الفنى للإنتاج حديثه: "مصطفى البدري لاعب الإنتاج مميز ولديه قدرات كبيرة، وأداؤه في الفترة الأخيرة جيد، لا بد أن تأتي له عروض، لكن لن نفرط في أحد خلال الوقت الحالي".