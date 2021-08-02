شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بثلاث وديات وينتظر عودة "صبحى" و"عمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى ثلاث مباريات ودية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أمام منتخب كفر الدوار ومركز شباب سموحة وإحدى الشركات ضمن الاستعداد لمواجهة الزمالك.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لتجهيز اللاعبين لمباراة الزمالك المقرر لها 10 أغسطس الجارى، على ملعب الإسكندرية التاسعة مساء بالدورى.

وينتظر الجهاز الفنى لسيد البلد عودة الثنائى الدولى العائد من دورة طوكيو محمد صبحى حارس الفريق و عمار حمدى عقب انتهاء مباريات المنتخب الاوليمبى لينضما للفريق السكندرى.

واطمئن حسام حسن على سلامة خالد الغندور وجاهزيته لمباراة الزمالك، وجاءت فترة تأجيل المباربات لعودة اللاعبين المصابين وجاهزيتهم.

وفى السياق ذاته بدأ إبراهيم حسن، مدير الكرة، بالاتحاد فى فتح ملف التعاقد مع عدد من اللاعبين للموسم الجديد وفرض سياج من السرية حول الاسماء المرشحة للانضمام.