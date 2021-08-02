شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يحصل على تقارير طبية وبدنية في مستهل ولايته الثانية لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل هيثم شعبان، المدير الفني العائد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، على تقرير طبي مفصل من الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، يتضمن تفاصيل إصابات اللاعبين داخل الفريق، لا سيما وأن النادي يضم عدد من اللاعبين المصابين أبرزهم صالح جمعة وشادي حسين وشريف دابو.

وعقب إعلان إدارة سيراميكا، عودة هيثم شعبان لقيادة الفريق في ولاية ثانية، بدأ العمل على قدم وساق، وحصل على التقرير الطبي المفصل، للوقوف على الحالة الطبية للاعبين المصابين، ومرحلة تأهيليهم، بالإضافة إلى موعد عودة كل لاعب إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما طلب المدير الفني العائد، تقرير من البرازيلي لويز أندري مخطط الأحمال في سيراميكا، يتضمن الحالة البدنية لكل لاعب في الفريق، ومعدلات اللياقة البدنية في الفريق، وكذلك أرقام كل اللاعبين في المباريات الأخيرة، وكذلك التدريبات اليومية.

ويسعى هيثم شعبان إلى الوصول باللاعبين إلى القمة من الناحيتين البدنية والفنية في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه تنتظره بعد أيام قليلة مباريات هامة وصعبة في مسابقة الدوري الممتاز، وينتظر الجدول المعدل الذي سيعلن عنه اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل.