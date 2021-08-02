شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يبدأون فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، الأحد، فترة الإعداد للموسم الجديد، وخاض مرانه الأول على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الجيم قبل الانتقال إلى استكمال التدريبات على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني. وشهد مران الفريق غياب عدد من اللاعبين الموجودين في معسكر المنتخب الوطني، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى تصعيد العديد من اللاعبين من فريق الشباب.

على جانب آخر، أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع آية خالد محمد أحمد، وهانيا خالد عبد الله، لاعبتي «الشمس» لمدة أربعة مواسم؛ لتدعيم صفوف «سيدات طائرة الأهلي» خلال الموسم الجديد.