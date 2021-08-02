شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: بيراميدز سيقاتل على الكأس.. وأكرم توفيق مستقبل مصر لـ10 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، أن فريقه سيقاتل على التتويج بكأس مصر هذا الموسم، بعد الابتعاد عن لقب الدوري والخروج من كأس الكونفدرالية من نصف النهائي.

وقال محمود فتح الله، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم خلال البطولة محدش قصر في أي حاجة، والونش وحجازى والشناوى ظهروا بمستوى مميز مع المنتخب الاوليمبى".

وأضاف فتح الله: "رمضان صبحى لاعب كبير وإضافة كبيرة لنادى بيراميدز والمنتخب وقدم بطولة جيدة، وأكرم توفيق اللى أصبح قوة كبرى للمنتخب ومستقبل لـ10 سنوات قادمة، وكذلك أسامة جلال الذى ستضيف له الكثير وسيكون مستقبل المنتخب في خط الدفاع".

وتابع: "أفضل المدافعين الموجودين حاليا في مصر هم أحمد حجازى ومحمود الونش بجانب كل مدافعى نادى بيراميدز الذين يقدمون مستوى مميزا".

واختتم فتح الله: "نسعى في نادى بيراميدز في هذا الموسم لتحسين الوضع في الدورى ومحاولة الإنهاء في المركز الثالث، بجانب القتال على بطولة كأس مصر التي متبقية للنادى بعد الابتعاد في الدورى والخروج من الكونفدرالية".