الأولمبية المصرية: ننتظر تحقيق ميداليتين جديدتين في طوكيو خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، أن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 لا زال لديها أمال لتحقيق ميداليتين جديتين خلال الأيام المقبلة ليكون المجموع 4 ميداليات.

وقال العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" خلال الاسبوع المقبل سيكون هناك العديد من المنافسات لكن لابد أن ننتظر حتى اخر أيام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لحسم عدد الميدالية التي تحققت".

وأوضح، هدفنا خلال تواجدنا في أولمبياد طوكيو 2020 كان تخطي الثلاث ميداليات او الوصول الى 5 ميداليات في أخر المنافسات".

وتابع:" منتخب كرة القدم بذل أفضل ما لديه وقدم أداء مميز قبل خروجه أمام البرازيل، ومنتخب اليد جاهزين لمواجهة ألمانيا بمعنويات عالية، ونتمنى وصولهم إلى المربع الذهبي".

وأتم تصريحاته:"الأرقام التي تحققت حتى الآن في طوكيو كانت قريبة من المتوقع، لا نلوم على أبطالنا في السباحة فكان هناك بعض المكاسب مثل ظهور يوسف رمضان صاحب الـ 18 عام بمستوى جيد".