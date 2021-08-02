لبيب: نادي الزمالك "رد فعل".. ولا يجوز التجاوز ضد القائد "الأسطوري" شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، أن النادي الأبيض ليس فعل إنما رد فعل، لافتًا إلى أن دور اللجنة الحالية الدفاع عن النادي وأولاد النادي.

وأضاف لبيب في تصريحات عبر قناة الزمالك في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"منذ تولي اللجنة إدارة النادي في اليوم الأول ونحن نريد أن ننبذ التعصب، ونؤكد أن علاقتنا مع جميع الهيئات الرياضية على أفضل حال".

وتابع :"لا يجوز التجريح في أي شخص أو في الطرف الآخر، وستظل سياسة الزمالك عدم التجاوز في أي شخص ولا تفريق في حقوق النادي".

وواصل :"وجهنا تهنئة النادي الأهلي مرتين وقوبل هذه التهنة بالتجاوز والتهكم، ولذلك سحبنا التهنئة، التزمنا البروتوكلات ولا نقف على الصغائر لأن في تهئنة النادي الأهلي الأولى لنا لم يذكر اسم "الكابتن" لكن لن ننسى هذا التصرف، بيان الزمالك يؤكد أننا نريد نبذ التعصب، ليس لدينا أي شيء ورحبا ببيان أون سبورتس والقيام ببيان مشترك مع النادي الأهلي وملتزمين بسياسة الدولة ولا ندعي بأننا بدأنا بأي خلاف أو أي تعصب، أطالب جماهير الزمالك ومصر بنبذ التعصب وعدم التجاوز وتشجيع ناديه فقط دون التجريح".

وأنهى: "نؤكد أنا الزمالك لم يخطأ، نادي الزمالك كان رد فعل، كلنا رأينا التجاوز في الكابتن الأسطوري محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي خدم النادي 25 سنة، وأكيد كل الناس ترفضه، أنا كنادي الزمالك واللجنة التي تدير النادي نحن وراء أولادنا، أريد من الناس تدافع عن نادي الزمالك وليس الدفاع عن اللجنة، ومصمم الدفاع عن ولاد الزمالك لأن هذا من مبادئ نادي الزمالك، والمبادئ ليس كلام إنما بالفعل".

وكان نادي الزمالك عقد اجتماعًا برئاسة حسين لبيب، تم من خلاله الكشف عن 6 قرارات لعل أبرزهم شكوى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وبلاغ ضد النائب العام على خلفية الهجوم على قائد الفريق شيكابالا.