الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايف للاجتماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء القادم؛ وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة المُتعلقة بالجوانب الإعلامية داخل قناة الأهلي.

وأوضح البيان الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي، أن رئيس النادي وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف، التي تُدير قناة النادي؛ وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة خلاف علني بين إدارة النادي الأهلي والشركة المسؤولة عن إدارة القناة وأصدر الأهلي بيانًا أكد فيه رفضه للبيان الصادر من جانب القناة بتضامن مع أون سبورتس، وقناة الزمالك.

وتوجه نادي الأهلي بشكاوى ضد عدة جهات في الفترة الماضية، وقابله الزمالك بشكاوى مُماثلة اليوم الأحد.